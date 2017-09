Pover HSV verliest zonder Van Drongelen van verrassende koploper

Hamburger SV heeft wederom een nederlaag geïncasseerd. Na het 0-2 verlies tegen RB Leipzig vorige week waren de pupillen van Markus Gisdol ook te zwak voor Hannover 96: 2-0. Matig verdedigen en een blunder van keeper Christian Mathenia zorgden uiteindelijk voor de verdiende zege voor de club van trainer André Breitenreiter.

Hannover en HSV waren het Bundesliga-seizoen sterk begonnen met respectievelijk zeven en zes punten uit drie duels. De uitploeg, die zonder de geblesseerde Rick van Drongelen aantrad, had al na vier minuten een goede mogelijkheid om de score te openen, maar Lewis Holtby miste scherpte bij het afronden. Daarna domineerde Hannover, maar waren kansen schaars. Sterker nog, na een halfuur spelen waren er aan beide kanten nog geen schoten tussen de palen geconstateerd.

Meteen na de pauze viel er eindelijk wat te beleven in de HDI-Arena, aangezien Martin Harnik van dichtbij kon binnentikken nadat Gideon Jung de bal niet kon wegwerken. Daarna bleven de mannen van Breitenreiter jagen naar een verdubbeling van de marge en die kwam er via Ihlas Bebou door snel te reageren op een zeer matige redding van Mathenia. Door de zege staat Hannover eerste op de ranglijst, terwijl HSV met zes punten uit vier duels blijft steken in de middenmoot.