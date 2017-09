Jong Ajax alleen koploper na ruime overwinning op Helmond Sport

In de Jupiler League heeft Jong Ajax afstand genomen van de concurrentie door een 1-4 uitzege op Helmond Sport. Met een assist en twee doelpunten werd Mateo Cassierra daar de grote man van de wedstrijd. FC Oss, tot vrijdagavond de nummer twee achter de Amsterdammers, ging voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen Jong AZ. MVV, dat uit de eerste vier wedstrijden tien punten behaalde, wist op eigen veld niet te winnen van Jong PSV (0-0).

Helmond Sport – Jong Ajax 1-4

De ploeg van trainer Michael Reiziger liep afgelopen maandag tegen het eerste puntenverlies aan. Thuis werd er niet gewonnen van RKC Waalwijk (1-1). Vrijdagavond werd er wel gewonnen. De beloften van de Amsterdammers kwamen na een half uur spelen op voorsprong via Carel Eiting, die raak schoot op aangeven van Cassierra. Op slag van rust deed de thuisploeg wat terug. Vanaf elf meter schoot Furhgill Zeldenrust de bal achter doelman Stan van Bladeren. Na rust stond Cassierra op en leidde hij Jong Ajax naar de overwinning. In de 57ste minuut schoot hij raak vanaf elf meter, waarna hij de stand niet veel later op 1-3 bracht en met zijn vijfde doelpunt van het seizoen de wedstrijd besliste. Het laatste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Dennis Johnsen. De buitenspeler pegelde de bal vlak voor tijd op prachtige wijze in de kruising.

Go Ahead Eagles – SC Cambuur 1-3

Het duel op De Adelaarshorst kwam pas na rust op gang. De bezoekers uit Leeuwarden kwamen na 58 minuten spelen op voorsprong via Justin Mathieu. Lang konden zij niet van hun voorsprong genieten, want drie minuten later lag de bal er aan de andere kant in. Sam Hendriks kopte met een boogbal op doel. Sluitpost Jesse Bertrams dacht dat de bal naast ging, maar zag de bal via de binnenkant van de paal in het doel belanden. Toch werd het Cambuur dat de overwinning naar zich toe zou trekken. Twintig minuten voor tijd tekende Karim Rossi voor de 1-2, waarna de eindstand op 1-3 werd bepaald door Martijn Barto.

Jong FC Utrecht – De Graafschap 1-4

Het team van trainer Henk de Jong heeft vrijdagavond uitgehaald op bezoek bij Jong FC Utrecht. De thuisploeg kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong via Nick Venema, maar zag de bezoekers uit Doetinchem na rust langszij komen via Daryl van Mieghem: 1-1. Door doelpunten van Sjoerd Ars, Mark Diemers en Anthony van den Hurk liep De Graafschap uit naar een 1-4 zege en meldt het zich op de zesde plaats in de Jupiler League.

FC Dordrecht – Almere City 1-1

De Schapenkoppen zijn niet bijzonder sterk begonnen aan het nieuwe seizoen en wisten ook vrijdagavond niet te winnen van Almere City. Calcan Andreas gaf de Dordtenaren na tien minuten hoop op een goed resultaat door de score te openen op aangeven van Robert Mutzers. De voorsprong werd na rust uit handen gegeven. Arsenio Valpoort tekende voor de 1-1 en deed dat na voorbereidend werk van Achille Vaarnold.

NEC – FC Emmen 1-1

Zowel NEC als FC Emmen moest winnen om aansluiting te houden met de top van de Jupiler League en de ploeg van Adrie Bogers kreeg na drie minuten de uitgelezen kans om een goede stap te zetten door een toegewezen strafschop. Arnaut Groeneveld mocht het vanaf elf meter proberen, maar Dennis Telgenkamp bracht redding. De ervaren keeper kon echter niet voorkomen dat Jari Schuurman na twintig minuten zijn ploeg op voorsprong bracht. Kansen voor Cas Peters, Youri Loen en Anco Jansen passeerden de revue en uiteindelijk maakte Nick Bakker in blessuretijd de gelijkmaker.

Jari Schuurman scoort namens NEC

FC Oss – Jong AZ 0-2

De thuisploeg was er alles aan gelegen om de gedeelde koppositie in de Jupiler League te behouden, maar in de eerste helft kreeg Jong AZ aardig wat mogelijkheden om de score te openen. Een poging die eindigde op de lat vlak voor rust was de grootste kans voor de Alkmaarders. Meteen na de pauze bracht nieuweling Ricardo van Rhijn de bezoekers op voorsprong. Keeper Xavier Mous had een drukke avond en moest toekijken hoe Ferdy Druijff een kwartier voor tijd het duel besliste en ervoor zorgde dat Jong AZ op punten gelijk kwam met FC Oss.

Fortuna Sittard – FC Volendam 1-0

Fortuna Sittard had het knap lastig tegen het laaggeklasseerde Volendam en Miguel Santos moest enkele keren knap redding brengen. Ook Hobie Verhulst zorgde er namens de uitploeg voor dat er niet gescoord werd in de eerste helft. Ook in de tweede helft waren de ploegen enigszins aan elkaar gewaagd, maar Marco Ospitalieri zorgde er uiteindelijk voor dat er kon worden gejuicht door op het scoreformulier te geraken. Daarna zette Volendam nog wel aan, maar zijn doelpunten uitgebleven.

MVV Maastricht – Jong PSV 0-0

De openingsfase stond allesbehalve bol van de spektakel, maar na achttien minuten kon Mauro Júnior de bezoekers op voorsprong zetten. De Braziliaan verzuimde echter een grote kans te verzilveren en teisterde met zijn schot het aluminium. Na een halfuur moest Bram van Vlerken geblesseerd van het veld en werd vervangen door Dirk Abels. De ruim vijfduizend toeschouwers kregen ook in de tweede helft weinig soeps voorgeschoteld en na negentig minuten stond de teleurstellende brilstand op het scorebord, hoewel beide ploegen aardig wat mogelijkheden hadden.

Telstar – FC Den Bosch 3-2

De wedstrijd tussen de twee middenmoters was nog maar tien minuten bezig en beide ploegen hadden al een goal geïncasseerd: Gerson Rodrigues scoorde namens de thuisploeg de 1-0 , maar Sven Blummel bracht Den Bosch na zes minuten alweer op gelijke hoogte. Telstar liet zich echter niet van de wijs brengen en na bijna een halfuur spelen zette Andrija Novakovich de thuisploeg weer op voorsprong. Na een uur spelen maakte Dennis Kaars in twee instanties de 2-2, maar door een benutte penalty van Novakovich mocht de thuisploeg een feestje vieren.

RKC Waalwijk – FC Eindhoven 0-1

Halverwege de eerste helft werd Ruud Swinkels de held van FC Eindhoven door een strafschop van Paul Quasten te keren. De dertigjarige doelman speelde een sterke partij en moest meerdere keren ingrijpen. De bezoekers kregen ook veel kansen en scoorden zelfs twee keer, maar beide doelpunten werden wegens buitenspel afgekeurd. Aan het vertoonde spel was duidelijk zichtbaar dat beide ploegen zich in de onderste regionen van de Jupiler League bevinden, maar Eindhoven deed goede zaken door in blessuretijd te scoren via invaller Alessio Carlone.