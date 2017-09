Weghorst maakt twee gemiste strafschoppen goed tegen Sparta

AZ heeft vrijdagavond geen fout gemaakt op bezoek bij Sparta Rotterdam. De man van de wedstrijd werd Wout Weghorst, die twee keer scoorde, maar toch gemengde gevoelens zal overhouden aan de ontmoeting op Het Kasteel. De spits van de Alkmaarders miste in de eerste helft tot twee keer toe een strafschop tegenover Sparta-doelman Roy Kortsmit.

De Alkmaarders kregen na twintig minuten spelen een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Sheral Floranus legde AZ-verdediger Thomas Ouwejan neer in het strafschopgebied en scheidsrechter Siemen Mulder kon niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Weghorst nam plaats op de bal en stuitte op Kortsmit. Sparta vierde voor even feest, maar de vrolijke stemming sloeg al snel om in woede toen bleek dat de strafschop over moest worden genomen. Kortsmit had namelijk te vroeg bewogen. Opnieuw ging Weghorst achter de bal staan en koos hij voor de andere hoek, maar ook nu stuitte hij op Kortsmit. Binnen twee minuten tijd miste de spits van AZ twee strafschoppen.

Weghorst liet zijn hoofd niet hangen en maakte zijn gemiste penalty’s even later goed. Vanuit een hoekschop van Marko Vejinovic schoot hij de bal bij de tweede paal tegen de touwen. De spits had alsnog zijn doelpunt te pakken. Sparta was af en toe gevaarlijk, maar stuitte telkens op Marco Bizot. Aan de andere kant van het speelveld was het na een uur spelen opnieuw raak en was het wederom Weghorst die scoorde. De aanvaller profiteerde optimaal van slecht uitverdedigen van de Sparta-defensie. Op aangeven van Alireza Jahanbakhsh schoof hij de bal over de grond in het doel: 0-2.

Er verdiende vrijdagavond maar een ploeg om te winnen en dat was het team van trainer John van den Brom. Sparta kon slechts sporadisch voor enig gevaar stichten, terwijl het AZ was dat de lakens uitdeelde. Door de vierde overwinning op rij komen de Alkmaarders op twaalf punten en meldt het zich bovenin de Eredivisie. Sparta blijft steken op vijf punten.