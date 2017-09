Barcelona-doelwit sluit winterse transfer uit

Daniel Rugani had over interesse niet te klagen afgelopen zomer. Juventus heeft aanbiedingen van Arsenal, Napoli en Zenit Sint-Petersburg naar de prullenbak verwezen. (Sportmediaset)

Kostas Manolos is dicht bij een contractverlenging bij AS Roma. De verdediger gaat verlengen tot medio 2021 en krijgt een ontsnappingsclausule van 35 miljoen euro. (Tuttomercatoweb)

De middenvelder, die afgelopen zomer in de belangstelling stond van Barcelona en Paris Saint-Germain, blijft dit jaar bij de Franse club voetballen.

Luciano Spalletti vindt dat Mauro Icardi de hoogst mogelijke afkoopsom in zijn contract moet krijgen. Zijn huidige ontsnappingsclausule van 110 miljoen euro is volgens de trainer van Internazionale te laag. (Premium Sport)

Francesco Totti keert mogelijk terug in de voetballerij als trainer. Volgens zijn vrouw staat de AS Roma-legende niet onwelwillend tegenover het idee om aan de slag te gaan als coach. (Diverse Italiaanse media)