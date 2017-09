Elf dingen die je moet weten in aanloop naar Real Sociedad - Real Madrid

Real Sociedad barst van het zelfvertrouwen, in aanloop naar het thuisduel met Real Madrid. De Basken wonnen elk van de eerste drie competitieduels en stapten afgelopen week ook in het eerste Europa League-duel met Rosenborg BK (4-0) als winnaar van het veld. Real Madrid kwam in elk van de laatste twee competitieduels, met Valencia en Levante, niet verder dan een gelijkspel. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in San Sebastián, zondag vanaf 20.45 uur.

o Real Sociedad heeft zestien van de laatste twintig competitieduels met Real Madrid verloren: één zege, drie remises. De Basken verloren elk de laatste vijf ontmoetingen met de hoofdstedelingen in Anoeta.

o Real Madrid heeft de laatste tien competitieduels buitenshuis gewonnen. De Koninklijke boekte nog nooit elf opeenvolgende uitzeges in LaLiga.

o Real Sociedad won slechts één van de laatste tien thuisduels met Real Madrid in LaLiga: twee remises, zeven nederlagen. In augustus 2014 won Real Sociedad met 4-2.

o Geen enkele club in LaLiga maakte meer doelpunten tegen Real Sociedad dan Real Madrid: 304.

o Real Sociedad verloor niet één van de laatste zes competitieduels in Anoeta: vier zeges, twee remises. De laatste nederlaag in LaLiga voor eigen publiek dateert van maart 2017, toen de Baskische derby tegen Athletic Club verloren ging: 0-2.

o Geen enkele club in LaLiga creëerde dit seizoen meer doelkansen met het hoofd dan Real Madrid: tien keer. Het is echter nog wachten op het eerste kopdoelpunt van los Merengues in competitieverband.

o Slechts één keer eerder won Real Sociedad de eerste drie speeldagen van een competitieseizoen: in 1981/82. Toen werden de Basken ook kampioen van Spanje.

o Geen enkele club pakte dit seizoen meer punten in het slotkwartier dan Real Sociedad: vijf stuks.

o Gareth Bale was in elk van zijn vier uitwedstrijden tegen Real Sociedad in LaLiga goed voor minimaal één doelpunt. Anoeta is dan ook het stadion waar de Welshman de meeste competitiegoals maakte, ná het Santiago Bernabéu: vijf doelpunten.

o Xabi Prieto scoorde in competitieverband liefst negen keer tegen Real Madrid, waarvan viermaal vanaf elf meter. De hoofdstedelingen zijn de favoriete tegenstander van de captain van Real Sociedad in LaLiga.

o Real Madrid kreeg tot dusver dit seizoen al twee rode kaarten in LaLiga. Dat is evenveel als in de 38 speeldagen van de vorige voetbaljaargang.