Cocu verbolgen over besluit KNVB: ‘Ik ben het er nog steeds niet mee eens’

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Hirving Lozano vrijdag een schorsing van twee wedstrijden opgelegd, waardoor de aanvaller de wedstrijden tegen Feyenoord (competitie) en SDC Putten (KNVB Beker) mist. Lozano werd zondag tegen sc Heerenveen (2-0 verlies) van het veld gestuurd na een charge op Denzel Dumfries en de voetbalbond stelde dat dit 'ernstig gemeen spel' was. Phillip Cocu is ontstemd over de schorsing van zijn pupil.

"Ik ben het er nog steeds niet mee eens", aldus de trainer van de Eindhovense club in gesprek met PSV TV. "Ik vind die actie gewoon geen rode kaart waard. Niet alleen in het geval van Lozano, maar ook voor andere spelers die zo'n overtreding begaan. Als je daarvoor twee wedstrijden schorsing krijgt, dan vind ik dat zwaar", foetert Cocu.

PSV tekende eerder hoger beroep aan tegen de schorsing. De Eindhovenaren hoopten op vrijspraak, maar de tuchtcommissie wilde daar niets van weten. Dumfries nam het dinsdag in De Telegraaf nog op voor de Mexicaan: "Ik vind dat ze hem mogen matsen. Ik zag twee benen op me afkomen en voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt."