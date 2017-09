Dubbelzinnig statement ‘trots’ 1. FC Köln na chaos rondom duel met Arsenal

De Europa League-wedstrijd tussen Arsenal en 1. FC Köln werd donderdagavond een uur later afgetrapt wegens problemen met de uitfans. De Bundesliga-club kreeg 2.900 kaarten voor het duel, maar de supporters waren evengoed met twintigduizend man afgereisd naar Londen. De tuchtcommissie van de UEFA is inmiddels een disciplinaire procedure gestart tegen Arsenal en FC Köln; laatstgenoemde club reageert vrijdag met een statement op alle commotie.

De Europese voetbalbond maakte bekend dat er tijdens de wedstrijd van donderdagavond stadiontrappen zijn geblokkeerd, er vuurwerk werd afgestoken, andere objecten werden gegooid, vernielingen zijn aangericht en dat er andere ongeregeldheden plaatsvonden tussen de supporters. FC Köln, dat het duel met de Londenaren met 3-1 verloor, keurt de ongeregeldheden af. "1. FC Köln is trots dat tienduizenden fans de eerste Europese wedstrijd van de club in 25 jaar wilden meemaken en zijn afgereisd naar Londen. De massa fans die de club heeft vertegenwoordigd in Londen maakt de club, de stad Keulen en het Duitse voetbal blij en positief gestemd. Het zou niet meer dan logisch geweest zijn, zeker vanwege veiligheidsredenen, om meer dan vijf procent van de kaarten aan de bezoekers te geven."

"Het was namelijk overduidelijk dat duizenden mensen uit Keulen erbij wilden zijn en kaarten wilden regelen, op elke mogelijke manier”, vervolgt de club. “Ook met de hulp van Arsenal-fans, die hun kaarten hebben doorgegeven, sommigen als cadeau, anderen met gigantische vraagprijzen. Arsenal heeft deze gang van zaken bestempeld als 'teleurstellend'. Helaas was de organisator niet goed voorbereid om alles goed te reguleren."

"In onze ogen was het veiligheidsplan en de communicatie ondermaats en was de aanwezige politiemacht te gering. Uiteindelijk vond de wedstrijd toch doorgang omdat fans tóch in het bezit waren van geldige kaarten. Gedurende de wedstrijd is aangetoond dat het bij elkaar zitten van thuis- en uitfans niet voor gevaar heeft gezorgd. 1. FC Köln gaat nu samen met Arsenal, de politiemacht en de vertegenwoordigers van de UEFA evalueren en discussiëren welke maatregelen er moeten worden genomen om bijvoorbeeld een veranderde aanvangstijd in de toekomst te voorkomen."

"1. FC Köln wil heel duidelijk maken dat er geen excuus of rechtvaardiging is voor het feit dat een groep mensen stewards en politieagenten zonder enige aanleiding heeft beledigd, bedreigd of zelfs aangevallen. We distantiëren ons hiervan. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het feit dat een wedstrijd met veel betekenis is overschaduwd door ongeregeldheden die niets met sport of fair play te maken hebben. Ook al is 1. FC Köln niet verantwoordelijk hiervoor, hopen we toch dat onze Engelse gastheer onze excuses aanvaard."