Hodgson erft ‘handicap’ van De Boer: ‘Ik geloof dat we erin blijven’

Roy Hogdson zit zaterdag voor het eerst op de bank bij Crystal Palace als opvolger van Frank de Boer. Laatstgenoemde werd afgelopen maandag ontslagen nadat hij met zijn ploeg de eerste vier competitiewedstrijden verloor. Op eigen veld nemen the Eagles het op tegen Southampton, de ploeg waartegen Crystal Palace de eerste drie punten van het seizoen moet zien te winnen. Hodgson heeft er alle vertrouwen in en rekent erop dat hij de club in de Premier League kan houden.

De Boer moest van Crystal Palace een stabiele Premier League-club maken en daarbij een nieuwe speelstijl instaleren. Daar kreeg hij uiteindelijk de tijd niet voor, want na 77 dagen kon hij zijn spullen al pakken. “Het kan nog een mooi jaar worden als Palace in de Premier League blijft en de fans blij zijn”, citeerde de BBC de zeventigjarige manager van de club vrijdag op de persconferentie. Het is de eerste klus van Hodgson sinds zijn vertrek als bondscoach van Engeland. “Ik geloof erin dat we erin blijven, zonder twijfel. Ik had de baan ook niet genomen als ik er niet in had geloofd.”

Hodgson is geen onbekende van de club. Hij speelde in de jeugd van Crystal Palace, maar wist daar niet door te breken. “Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn leven en ik kijk er naar uit. Ik hoop dat ik de fans van Crystal Palace plezier kan brengen. Dat zou heel speciaal vinden want ik ben een Croydon boy en heb hier tot mijn 24ste gewoond”, aldus Hogdson, doelend op de wijk in Zuid-Londen, vlakbij Selhurst Park.”

Na het duel met Southampton staat Crystal Palace voor een loodzware serie tegen Manchester United (uit), Manchester City (uit) en Chelsea (thuis). “Het seizoen telt nog 34 wedstrijden. We hebben een slechte start achter de rug en doordat we geen punt hebben gepakt in de eerste vier wedstrijden zijn we gehandicapt. Maar onze focus ligt op mei, niet eind september. Competities worden niet beslist in september.”