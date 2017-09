Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Vitesse - VVV-Venlo

Vitesse is goed aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen, met negen punten uit de eerste vier duels. Het laatste thuisduel van de Arnhemmers met AZ ging verloren. VVV-Venlo verzamelde twee punten minder; de Noord-Limburgers verloren tot dusver alleen van Ajax. Opta blikt vooruit op het duel in GelreDome, zondag vanaf 16.45 uur.

o Vitesse was de enige club in het laatste Eredivisie-seizoen van VVV-Venlo (2012/13) waartegen de Venlonaren zes punten wisten te pakken (0-1 in Arnhem).

o Vitesse won drie van de eerste vier competitieduels en kan voor de derde keer in de historie in vier van de vijf eerste Eredivisie-speelronden een overwinning boeken (na 1993/94 en 2012/13).

o Drie van de laatste vier tegengoals van Vitesse in het eigen GelreDome werden gemaakt met het hoofd. Net zoveel als van de 21 tegentreffers voor de Arnhemmers in eigen huis daarvoor.

o Tim Matavz kan de derde speler deze eeuw worden die in zijn eerste vijf Eredivisie-wedstrijden voor een ploeg tot scoren komt, na Dries Mertens (2011, PSV) en Ruud Boymans (2014, FC Utrecht).

o Bryan Linssen speelt voor het eerst tegen de club waarvoor hij zijn Eredivisie-debuut maakte. De aanvaller treft daarmee zijn 24e verschillende tegenstander in de Eredivisie en kwam tegen 19 van de voorgaande 23 opponenten tot scoren.

o Guram Kashia heeft nog 33 speelminuten nodig om Piet Velthuizen (19.023) te achterhalen qua aantal speelminuten in de Eredivisie voor Vitesse. Slechts vier spelers verzamelden er meer.

o VVV-Venlo is bezig aan de langste ongeslagen reeks buitenshuis op Eredivisie-niveau sinds 1991 (twee zeges, twee remises). In 1988 bleef de club voor het laatst vijf uitduels op rij ongeslagen in de Eredivisie.

o In de eerste vier wedstrijden veroverde VVV-Venlo zeven punten, slechts één keer deze eeuw degradeerde een club alsnog met zoveel punten na vier speelronden (Roda JC Kerkrade in 2013/14).

o Lennart Thy (drie assists) en Vito van Crooij (twee goals, één assist) waren in de eerste vier speelronden bij drie goals betrokken. De laatste VVV’ers die dat in de Eredivisie deden waren Achmed Ahahaoui (vier) en Keisuke Honda (zeven) in 2009/10.

o Maurice Steijn staat tegen voormalig werkgever ADO Den Haag voor zijn honderdste Eredivisie-duel als hoofdtrainer in de Eredivisie (27 zeges, 24 remises, 48 nederlagen).