Ziyech openhartig over Nouri: ‘Het blijft een moeilijk onderwerp'

Hakim Ziyech heeft nog altijd veel moeite om te praten over de situatie van Abdelhak Nouri. De twintigjarige Ajacied heeft ernstige en blijvende hersenschade opgelopen nadat hij deze zomer tijdens een oefenduel met Werder Bremen hartritmestoornissen kreeg. "Bij familie en vrienden vind ik mijn steun", aldus een openhartige Ziyech.

"Het blijft een moeilijk onderwerp om over te praten," zegt de 24-jarige middenvelder bij Ajax TV. "De eerste dagen dat hij nog in Oostenrijk verbleef hadden we nog hoop dat het goed zou komen met hem en die hoop hebben we nog steeds, maar toen we het verschrikkelijke nieuws hoorden, hebben we wel een paar weken nodig gehad om het te verwerken."

Ziyech zoekt steun bij zijn familie en vrienden. "Ik ben ook al vaak bij de familie Nouri langs geweest”, laat hij weten. “Het blijft een moeilijk onderwerp om over te praten, telkens als je daar komt. In het begin was het lastig voor ons als team om ons te focussen, maar nu heeft iedereen het wel een plekje kunnen geven." In juli werd bekendgemaakt dat Nouri ernstige en blijvende schade aan de hersenen heeft, als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer. Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel is volgens Ajax 'nihil'.