Cocu over teleurgestelde Brenet: ‘Hij weet waarom hij niet speelde’

Phillip Cocu koos aan het begin van het seizoen voor Joshua Brenet, maar inmiddels is de tweevoudig Oranje-international voorbijgestreefd door Kenneth Paal. Brenet speelde linksback, maar deed dat volgens Cocu niet naar behoren, waardoor hij nu op de bank moet plaatsnemen. De trainer van PSV zegt dat Paal momenteel een goede indruk op hem maakt.

Brenet steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken en in gesprek met Omroep Brabant zegt de verdediger: "Om zo'n keuze te maken: dat is voor mij ook onbegrijpelijk. Voor mij voelt het wel als gebrek aan krediet. Het is onbegrijpelijk voor mij. Zo stond ik erin. Maar het blijft de keuze van de trainer." Cocu zegt op de persconferentie vrijdag dat Brenet echter de juiste instelling heeft bij de Eindhovenaren, die het zondag opnemen tegen Feyenoord.

"Bij Joshua is nu de knop omgegaan. We zien een goede reactie en hij weet waarom hij niet speelde en dat was omdat we over de eerste duels niet helemaal tevreden waren", citeert het Eindhovens Dagblad. "Kenneth Paal maakt officieel nog geen deel uit van de A-selectie en weet hoe hij dat kan verdienen. Bij de ene speler verloopt dit proces soms anders dan bij de andere. We willen voor iedereen de juiste spanningsboog creëren en houden."