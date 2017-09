Van Bronckhorst roept Kramer op het matje: ‘Dat moet er uit bij Michiel’

Feyenoord verloor woensdagavond kansloos van Manchester City (0-4), waardoor het Champions League-avontuur van de Rotterdammers met een domper begon. Naast het doelpuntenmoyenne van de Engelsen viel ook de tackle van Michiel Kramer vlak voor het einde van de eerste helft op. De spits kreeg geel na een harde charge op Kyle Walker en Giovanni van Bronckhorst heeft Kramer op het matje geroepen.

Kramer mocht starten tegen de Engelse grootmacht, omdat Nicolai Jörgensen geblesseerd is. Van Bronckhorst gaf vrijdag aan dat de Deen nog ongeveer een maand moet toekijken en dat daardoor Kramer eerste spits is. De oefenmeester van de regerend landskampioen wil echter dergelijke overtredingen zoals afgelopen woensdag tegen City niet meer zien van zijn pupil.

"Daar ben ik met hem over in gesprek gegaan", zegt Van Bronckhorst in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat had net zo goed rood kunnen zijn. Dat moet er uit bij Michiel. Daar kan hij het elftal mee benadelen. Stel dat je tegen een ploeg als City met tien spelers verder had gemoeten. Meer dan een helft lang. Dan maken zij er misschien wel vijf extra. Een belangrijk leermoment voor Michiel, denk ik."