‘Het zou heel raar zijn als Huntelaar niet speelt bij Ajax’

ADO Den Haag en Ajax staan zondagmiddag tegenover elkaar en dus heeft Ricardo Kishna de kans om furore te maken tegen zijn oude werkgever. Alfons Groenendijk wil echter niet zeggen of de huurling van Lazio in de basis gaat starten tegen de Amsterdammers. "Je moet heel goed het moment kiezen", aldus de trainer op de persconferentie vrijdag.

Het Ajax-verleden van Kishna speelt voor Groenendijk geen rol bij zijn keuze. "Dat neem ik bij Ricardo zeker niet mee. Ik kijk gewoon hoe ver hij is. Het heeft geen zin om een speler te vroeg te brengen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Ik zie hem wel steeds sterker worden. Dan is het uiteindelijk een een-tweetje tussen mij en hem om te kijken wat het beste moment is", citeert onder meer het Algemeen Dagblad.

"We spelen tegen een uitstekend voetballend elftal. Dan moet je zorgen dat je ze niet laat voetballen. Ik wil dat we ons eigen gezicht tonen en veel strijd leveren, dat hoort bij ADO", zegt Groenendijk, die uit wil gaan van eigen kracht. De oefenmeester erkent dat Klaas-Jan Huntelaar, die hij eerder in zijn periode als assistent bij Ajax aan het werk heeft gezien, een belangrijke speler is geworden bij de Amsterdammers.

"Hij in korte tijd uitgegroeid tot topscorer van Ajax, dus het zou heel raar zijn als hij niet speelt. Het is een ongelooflijk klinische finisher. Binnen de zestien is er bijna geen betere dan hij, je kan hem geen meter geven", aldus Groenendijk, die ook Luis Suárez en Kenneth Perez bij Ajax heeft meegemaakt. "Als die drie gingen afronden na de training, dan liep het kwijl langs mijn mondhoeken. Het was gewoon één groot feest omdat elke bal tussen de palen zat. Elke bal had een idee."