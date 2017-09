Steun voor Asensio na scheerfout: ‘Dat is mij ook overkomen’

Marco Asensio miste woensdagavond het Champions League-duel met APOEL Nicosia (3-0) wegens een geïnfecteerde puist op zijn been, liet trainer Zinédine Zidane woensdag weten. Hoongelach viel de aanvaller van Real Madrid ten deel, maar Phil Neville begrijpt de Spaans international wel. De Engelsman werkte kortstondig als assistent-trainer bij Valencia en zegt dat bijna iedere voetballer in Spanje zijn benen scheert.

“Dat is mij ook overkomen”, aldus Neville bij de BBC over de opmerkelijke blessure van Asensio. “Wanneer je op het continent woont, doe je wat de continentals doen. Je scheert je benen, je krijgt infecties en je kan je sokken niet meer omhoog trekken. Het kan pijnlijk zijn, maar ik denk niet dat ik dat zou toegeven, eigenlijk, omdat je dan een wedstrijd van Real moet overslaan.”

“99 procent van de mensen in Spanje scheert hun benen, hun borst, hun armen, scheert ieder deel van hun lichaam. Dus ik ben onderdeel van die 99 procent van Spanje. When in Rome, do as the Romans do. Wanneer ik een massage krijg en ik harige benen heb, heb ik naderhand uitslag en infecties en kan ik mijn sokken niet optrekken en dan kan ik niet voetballen”, redeneert Neville.