Real Madrid maakt trots melding van recordomzet

Real Madrid heeft over het boekjaar 2016/17 een omzet weten te noteren van 674,6 miljoen euro, zo maakt men via de officiële kanalen bekend. Dat is een clubrecord. De omzet van De Koninklijke viel vorig jaar nog 54,6 miljoen lager uit.

De goede cijfers zijn mede het gevolg van de successen die het Real van trainer Zinédine Zidane vorig seizoen boekte. Men won de Champions League-finale ten koste van Juventus (1-4) en won tevens de Supercup, het WK voor clubteams en het kampioenschap. In de Copa del Rey strandde men in de kwartfinale ten faveure van Celta de Vigo.

De totale winst (na belasting) bedroeg 21,4 miljoen euro en de selectie speelde in totaal liefst zeventig miljoen aan bonussen bij elkaar. Real maakt verder bekend dat de omzet voor het boekjaar 2017/18 waarschijnlijk opnieuw zal groeien, naar 690,3 miljoen euro, met een winst van 48,6 miljoen.