PSV'er begrijpt niets van keuze Cocu: ‘Dit voelt als gebrek aan krediet’

Joshua Brenet kan onder Phillip Cocu niet meer rekenen op een basisplaats. De verdediger van PSV zat aan het begin van het seizoen steevast bij de eerste elftal, maar vandaag de dag mag Brenet vaak plaatsnemen op de reservebank. De tweevoudig international van het Nederlands elftal begrijpt niets van de keuze van zijn trainer.

Voor de camera van Omroep Brabant krijgt Brenet de vraag waarom hij zich nog niet heeft teruggevochten in de basis: "Zo'n vraag kan je beter aan de trainer stellen. Ik heb een gesprek met Cocu gehad, weet zelf ook niet waar het aan ligt. Ik weet wel dat ik wat mindere wedstrijden heb gespeeld, maar om zo'n keuze te maken: dat is voor mij ook onbegrijpelijk."

Brenet zegt dat hij hard werkt om een basisplaats af te dwingen: "Voor mij voelt het wel als gebrek aan krediet. Het is onbegrijpelijk voor mij. Zo stond ik erin. Maar het blijft de keuze van de trainer. Als ik er weer mag staan, sta ik er meteen. Ik moet niet gefrustreerd raken. Ik moet voor het team mijn best doen, dat is ook het best voor mij", besluit de 23-jarige Brenet, die nog tot medio 2020 vastligt in Eindhoven.