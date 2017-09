Koeman in crisisoverleg met spelers na ‘wake-up call’: ‘Het was pijnlijk’

Everton verloor donderdagavond met duidelijke cijfers van Atalanta in de groepsfase van de Europa League: 3-0. Komende zondag wacht voor the Toffees alweer de confrontatie met Manchester United en Ronald Koeman wil meer zien van zijn selectie. De Nederlandse manager schrok van zijn ploeg bij het duel met de Italianen en gaat de koppen bij elkaar steken.

"Gisteren was pijnlijk", citeren verschillende Engelse media de manager van Everton op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met the Red Devils. "Na deze persconferentie ga ik in overleg met de spelers. Het is tijd voor de ervaren spelers om op te staan. Ik ben bezorgd over wat ik zag gisteren. Gisteren was echt een wake-up call."

"Na dat resultaat heb je natuurlijk je eigen gedachten over het team en de prestaties en hoe we dat moeten veranderen", vervolgt Koeman, die vindt dat de vierde plaats in de Premier League voor Everton te hoog gegrepen is. "We zijn een team in transitie. We hebben inderdaad veel geld gespendeerd, maar de rest ook wel. Maar het team moet wel meer doen en agressiever worden."