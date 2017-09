Barcelona benaderde Isco: ‘Maar ik heb niet naar ze geluisterd’

Isco is dolblij dat hij heeft verlengd bij Real Madrid. De 25-jarige spelmaker van De Koninklijke lag tot voor kort tot volgend jaar zomer vast in het Santiago Bernabéu, maar na overleg met de clubleiding tekende hij donderdag bij tot medio 2022, met naar verluidt een ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro. Isco gaf vrijdag op de persconferentie aan dat niet alleen Real uit was op zijn krabbel.

Het duurde lang voordat Isco zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis bij Real en gedurende die maanden van onzekerheid werd de Spanjaard benaderd door Barcelona voor een dienstverband in Catalonië, maar Isco gaf vrijdagmiddag duidelijk aan dat Barça nooit kans maakte: “Er was wel contact, maar ik heb niet naar ze geluisterd”, aldus de aanvallende middenvelder.

“Mijn intentie is om hier te slagen”, vervolgde Isco. "Het doel is om heel veel prijzen te winnen en om een vaste basisplek te verdienen. De coach (Zinédine Zidane, red.) is heel belangrijk voor me, hij heeft veel vertrouwen in me. Hij kent me heel goed en weet hoe hij me optimaal kan laten presteren." De 22-voudig international weigerde echter uit te sluiten dat hij in de toekomst de club kan gaan verlaten: "Je weet het nooit."

"Wat ik wel weet is dat ik hier heel veel jaren wil blijven voetballen. Ik hoop nog veel vaker mijn verbintenis te vernieuwen", zo besloot Isco. De spelmaker is de tweede speler van Real die recentelijk heeft bijgetekend: eerder deze week zette Marcelo al zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis. Real wil ook nog graag verlengen met Marco Asensio, Karim Benzema, Raphaël Varane en Daniel Carvajal.