Pierie droomt hardop: ‘Ik vind Real Madrid een hele mooie club’

Kik Pierie maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal van sc Heerenveen. Sinds twee wedstrijden heeft de zeventienjarige verdediger een basisplaats bij de Friezen, maar hij droomt stiekem al van een volgende stap. In de toekomst hoopt Pierie in het Santiago Bernabéu te spelen.