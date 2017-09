Mourinho komt met slecht nieuws: ‘We moeten het zonder hem doen’

José Mourinho kan voorlopig niet beschikken over Paul Pogba. De middenvelder raakte dinsdagavond tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Basel (3-0 winst) geblesseerd aan de hamstring en moet de komende wedstrijden toekijken.

“Ik weet niet hoe lang precies, maar weet wel dat hij een spierblessure heeft en we een paar wedstrijden zonder hem moeten voetballen. Maar we hebben nog andere spelers”, zei Mourinho vrijdag op de persconferentie. “Voor mij is het duidelijk, want ik kijk naar de eerstkomende wedstrijd en kijk niet verder dan dat. Pogba speelt dit weekend niet.”

De BBC schatte eerder overigens dat de Frans international vier tot zes weken zal moeten toekijken, maar een exacte diagnose is dus nog niet gesteld. Man United neemt het zondagmiddag op tegen Everton en dat betekent dat Wayne Rooney voor even terug is op Old Trafford. Mourinho gaat ervan uit dat Wazza allerhartelijks zal worden begroet.

“Ik denk dat hij het welkom krijgt dat hij verdient. Hij is een echte legende. Als je naar zijn doelpunten en prijzen krijgt, dan is hij duidelijk een van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van Manchester United. Ik denk dat de fans hem het respect zullen geven dat hij verdient. Ik hoop voor en na de wedstrijd, niet tijdens”, glimlachte Mourinho. “Hij is een clublegende. Maar tijdens de wedstrijd is hij van Everton en wij willen winnen.”