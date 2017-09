Vrijdag, 15 September 2017

Pogba botst na blessure met boze Mourinho

Pech voor Manchester City. Stadsgenoot Manchester United heeft de strijd om de handtekening van Charlie McCann, een vijftienjarige middenvelder van Coventry City, gewonnen. (Diverse Britse media)

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder is Internazionale in Parijs terechtgekomen. I Nerazzurri hebben het oog laten vallen op Adrien Rabiot, die bij Paris Saint-Germain nog tot 2019 vastligt. (Calciomercato)

José Mourinho is woest op Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United sloeg adviezen van de medische staf van Manchester United over zijn slepende hamstringklachten voortdurend in de wind. (The Sun)

Benfica wil verder met routiniers Jardel en Luisão. Beide Brazilianen kunnen binnenkort hun aflopende contract bij de Portugese grootmacht verlengen. (Record)

David de Gea werd de afgelopen jaren geregeld in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De sluitpost zou nu een nieuw huis hebben gekocht in de omgeving van Manchester, waardoor een transfer voorlopig niet aan de orde lijkt. (The Sun)