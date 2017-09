‘Het publiek in De Kuip kan verschil maken, bij ons kan dat ook’

De druk bij PSV in aanloop naar de topper tegen Feyenoord, komende zondag, is direct hoog. Indien de formatie van trainer Phillip Cocu verliest van de Rotterdammers, loopt de achterstand al op naar zes punten. “Ik verwacht een beladen en interessante wedstrijd”, laat Cocu weten op de wekelijkse persconferentie.

“We willen er zondag tegen Feyenoord samen met onze fans een mooie dag van maken. Het vertrouwen is er bij ons. Het publiek in De Kuip kan verschil maken. Bij ons kan dat ook”, wordt Cocu tijdens de persconferentie geciteerd door onder meer De Telegraaf, de website van PSV en het Eindhovens Dagblad. “Beide teams is er veel aan gelegen om zondag te winnen. De instelling zal aan beide kanten wel goed zitten.”

“Je moet niet weglopen voor kritiek, maar het vertrouwen is na de ongelukkige wedstrijd tegen sc Heerenveen echt niet weg”, vervolgt de oefenmeester, die niet kan beschikken over de geschorste Hirving Lozano. “Het team is groeiende, steeds meer bezig met elkaar. Zowel op het veld als daar buiten zijn spelers met elkaar aan de slag gegaan. Wat ik deze week heb zien ontstaan, doet me goed. Garanties op een goed resultaat zondag geeft dat natuurlijk niet.”

Met Feyenoord treft Cocu zijn minst favoriete tegenstander, want van geen enkele opponent verloor hij vaker dan van de Rotterdammers: vier keer. Tot dusver heeft PSV al vijf tegentreffers moeten incasseren en vorig seizoen kreeg het pas in de twaalfde speelronde het zesde tegendoelpunt te verwerken. Toch zijn de Eindhovenaren bezig aan een sterke reeks in eigen huis. De laatste dertien thuiswedstrijden werden allemaal gewonnen.