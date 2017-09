Keizer verduidelijkt: ‘Voor mij is Kasper de eerste spits’

Voor Ajax staat komende zondag de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op het programma. Wie Marcel Keizer in de Hofstad als spits op zal stellen, is nog onduidelijk. Op de wekelijkse persconferentie zegt de oefenmeester dat Kasper Dolberg nog altijd zijn eerste spits is, maar dat betekent niet automatisch dat de Deen zal spelen.

“Voor mij is Kasper de eerste spits. Dat wil niet meteen zeggen dat Klaas-Jan Huntelaar niet zal spelen. Als we vinden dat Kasper rust nodig geeft of even niet moet spelen, kan Klaas-Jan gewoon spelen”, wordt Keizer tijdens de persconferentie geciteerd door onder meer de NOS en het Algemeen Dagblad. Vorige week, in de wedstrijd tegen PEC Zwolle, kregen Huntelaar en Dolberg beiden een basisplaats.

De kans lijkt klein dat Keizer in Den Haag met zowel Huntelaar als Dolberg gaat spelen. “Morgen maak ik de opstelling bekend en zal er met allebei een gesprek komen. Een zal er teleurgesteld zijn en de ander zal blij zijn dat hij speelt”, stelt de oefenmeester. De kans is dus aanwezig dat Huntelaar op de bank begint tegen ADO, maar hij is in ieder geval wel in vorm. Hij is namelijk voor het eerst sinds 2011/12 direct betrokken geweest bij vier doelpunten in zijn eerste vier competitiewedstrijden van een seizoen.

“ADO heeft echt wapens", gaat Keizer verder. "We zullen goed moeten zijn en met elkaar moeten verdedigen. Als wij beter gaan voetballen komen de overwinningen automatisch. Maar we moeten eerst beter gaan voetballen.” Keizer is bovendien goed te spreken over de derde spits in zijn selectie, Mateo Cassierra. “Hij maakt stappen, dat zien we op de trainingen. Hij is een concurrent van Dolberg en Huntelaar. Het is een jonge speler. Het is alleen maar goed om te zien dat hij zich goed ontwikkelt”, aldus Keizer, die zegt dat aankoop Maximilian Wöber nog wat tijd nodig heeft.