‘We spraken over een paar opties, maar Real Madrid was de beste’

Theo Hernández maakte in juli de overstap van Atlético Madrid naar Real Madrid en deed dat voor een transfersom van naar verluidt dertig miljoen euro. De linkerverdediger had echter ook voor andere clubs kunnen kiezen, zo vertelt hij.

“Ik sprak met mijn zaakwaarnemer. We hebben het over een aantal opties gehad, maar Real Madrid was de beste”, aldus de negentienjarige Fransman op een persconferentie, twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. “Ik kan mij bij Real ontwikkelen, tussen de beste spelers van de wereld. Hier kan ik proberen om mijn plafond te bereiken als voetballer.”

“Het was niet moeilijk om ‘ja’ te zeggen tegen Real. Ik wilde hier zijn omdat dit de beste club van de wereld is met de beste spelers. Ik ben hier omdat ik hier wil zijn”, aldus Hernández, die in het Santiago Bernabéu moet concurreren met onder anderen Marcelo. “Hij is de beste back in de wereld. Ik moet hard werken om in zijn voetsporen te kunnen treden.”

Hernández, international van de Onder-20 van Frankrijk, maakte op negenjarige leeftijd de overstap van Rayo Majadahonda naar de jeugopleiding van Atlético Madrid. Hij zou zijn debuut in het eerste elftal echter nooit maken en na 38 wedstrijden op huurbasis voor Alavés te hebben gespeeld, maakte de linkspoot de overstap naar Real.