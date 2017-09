Kolasinac provoceert uitfans met ‘Nordkurve’-tenue van Schalke 04

Arsenal boekte donderdagavond een 3-1 overwinning op FC Köln en Sead Kolasinac nam de gelijkmaker voor zijn rekening. Bij het juichen hield de linkspoot zijn tenue omhoog waardoor zijn ondershirt te zien was. Daarop viel de tekst ‘Nordkurve’ te lezen, een verwijzing naar de fanatieke achterban van Schalke 04.

Dat gebaar werd niet alleen uitgelegd als een waardering voor het publiek van Schalke, maar ook als een steek onder water naar de meegereisde supporters van Köln, die een vriendschappelijke band onderhouden met Schalke-rivaal Borussia Dortmund. Kolasinac speelde zes jaar voor Schalke en kwam er tot 123 officiële wedstrijden.

Arsène Wenger liet zich na afloop niet uit over de actie van Kolasinac, maar toonde zich wel tevreden over het spel van de 24-jarige Bosniër: “Kolasinac bracht erg veel diepgang in zijn spel. Alexis Sánchez kreeg hulp van hem op de flank en daardoor kon hijzelf ook gevaarlijker worden”, sprak de manager.