‘Ajacied speelt zich in kijker bij zoekend Internazionale’

Borja Valero is dit seizoen de meest vooruitgeschoven middenvelder bij Internazionale, maar is alweer 32 jaar oud en dus zijn i Nerazzurri achter de schermen bezig met een eventuele opvolger voor de Spanjaard. Voor die vacature is onder anderen Donny van de Beek van Ajax een optie.

Tuttosport meldt dat de technische leiding van Internazionale gecharmeerd is geraakt van de twintigjarige Van de Beek, al is het de vraag in hoeverre hij haalbaar is. Van de Beek heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2020 en heeft niet te kennen gegeven dat hij openstaat voor een transfer.

Van de Beek speelde tot dusverre vijftig wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists. Naast Van de Beek zijn overigens ook Thiago Maia van Santos en Santiago Ascacibar van VfB Stuttgart voor Internazionale kandidaten om Borja op te volgen.