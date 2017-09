KNVB maakt naam van opvolger van Van Oostveen bekend

Eric Gudde is officieel benoemd tot directeur betaald voetbal, zo maakt de KNVB bekend. De huidige algemeen directeur van Feyenoord is de opvolger van Bert van Oostveen en zal op 7 november zijn nieuwe functie innemen.

De aanstelling van de 63-jarige Gudde kwam al niet meer als een verrassing, want De Telegraaf wist in augustus al te melden dat de voormalige belastinginspecteur naar Zeist zou verhuizen. Hij volgt Bert van Oostveen op, die in augustus 2016 vertrok en vervolgens (tijdelijk) werd opgevolgd door operationeel directeur Gijs de Jong.

“Dit is een prachtige en eervolle positie bij een geweldige organisatie”, aldus Gudde. “De KNVB heeft samen met alle clubs, scheidsrechters, trainers en spelers de taak om het Nederlandse voetbal verder te brengen en vooral ook samen te brengen. Een stevige uitdaging. Ik kijk ernaar uit om in november in Zeist aan de slag te gaan, maar tot eind deze maand ligt mijn volle aandacht bij Feyenoord.”