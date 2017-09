‘Hij verscheen bij Internazionale geregeld dronken op de training’

Maicon stond tussen 2006 en 2012 onder contract bij Internazionale. Voormalig ploeggenoot Ianis Zicu onthult in gesprek met Digi Sport dat de Braziliaan geregeld dronken op de training verscheen. Trainer José Mourinho moest volgens de Roemeen zelfs de training daardoor naar de avond verplaatsen.

“Mourinho had bij Internazionale met Maicon een speler die op maandag vaak dronken op de training verscheen”, zegt Zicu, die weet dat Mourinho het probleem met de selectie op wilde lossen. “Hij riep de jongens bij elkaar en vroeg: Hoe kunnen we Maicon weer in het gareel krijgen?”

“Hij besloot daarna om voortaan ’s avonds te trainen, zo is het gegaan”, vervolgt de Roemeen zijn verhaal. “Ze trainden voortaan niet meer in de ochtend, maar later op de dag. Daardoor kon Maicon fit op de training verschijnen. Dat soort dingen kunnen gebeuren in een team, het elftal moet een keuze maken in dit soort situaties.”