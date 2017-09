VZ Quiz - Wat weet jij van het voetbalnieuws van afgelopen week?

Het ontslag van Frank de Boer, de start van de Champions League en Europa League plus de terugkeer van Feyenoord in het miljardenbal . Er gebeurde weer genoeg de afgelopen week. Denk jij het nieuws een beetje goed gevolgd te hebben? Test je kennis in deze quiz!