PSV definitief zonder Lozano in topper tegen Feyenoord

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Hirving Lozano een schorsing van twee wedstrijden opgelegd. De aanvaller kan nog in beroep gaan tegen de strafmaat, maar mist sowieso de wedstrijden tegen Feyenoord (competitie) en SDC Putten (KNVB Beker).

PSV ging in beroep tegen het schikkingsvoorstel van twee wedstrijden, plus één voorwaardelijk, maar de aanklager betaald voetbal besloot vervolgens om de eis met één duel te verhogen. De KNVB maakt nu bekend dat de aanvankelijke strafmaat is blijven staan: drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar.

De voetbalbond communiceert dat Lozano schuldig is bevonden aan ‘ernstig gemeen spel’: “De tuchtcommissie is van mening dat hij met deze tackle het risico heeft genomen zijn tegenspeler te blesseren.” Lozano werd tegen sc Heerenveen (2-0 verlies) van het veld gestuurd na een charge op verdediger Denzel Dumfries.

Dumfries nam het dinsdag in De Telegraaf overigens nog op voor de 22-jarige Lozano: “Ik vind dat ze hem mogen matsen. Ik zag twee benen op me afkomen en voelde dat ik werd geraakt. Toen ik het later terugkeek, zag ik dat Lozano uitgleed. Dat heb ik zelf ook weleens gehad. Ik denk niet dat het zijn bedoeling was en dat heb ik ook in mijn verklaring gezet. Als het een bewuste tackle was geweest, had ik nu anders gereageerd. Ik hoop dat hij er goed mee wegkomt.”