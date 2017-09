‘Ronald Koeman moet eens goed in de spiegel kijken, ze zijn de weg kwijt’

Everton kende donderdagavond een teleurstellende start in de groepsfase van de Europa League. The Toffees verloren in Italië met 3-0 van Atalanta Bergamo en die stand was na één helft al bereikt. Chris Sutton vindt dat de ploeg van manager Ronald Koeman zich moet schamen en dat ze de kosten voor de meegereisde supporters moeten vergoeden.

“Ik vind het vooral spijtig voor de 2500 meegereisde Everton-supporters. Als ik een supporter van Everton was, zou ik de club schrijven en mijn geld terug eisen. Met name in de eerste helft was het echt dramatisch wat Everton liet zien, heel erg zwak”, zegt de oud-spits van onder meer Chelsea en Celtic tegenover BT Sport. Volgens Martin Keown moet er iets veranderen bij Everton.

“Ronald Koeman moet eens goed in de spiegel kijken, ze zijn de weg kwijt en creëerden helemaal niets. Twee schoten op doel in de hele wedstrijd, ze waren tandeloos. In drie wedstrijden hebben ze acht doelpunten moeten incasseren, de alarmbellen zullen nu moeten afgaan bij Everton”, stelt Keown. Jermain Jenas stelt dat Koeman een spits mist bij Everton. “De jonge Dominic Calvert-Lewin heeft potentie, maar daar kan je niet je team op bouwen. Hoe kan je nu 160 miljoen euro investeren en geen geschikte vervanger voor Romelu Lukaku gehaald hebben?”