Italiaanse top houdt situatie Klaassen in de gaten

SPAL maakt indruk in de Serie A na zijn promotie, maar de club dreigt een van zijn beste spelers in januari kwijt te raken. Internazionale heeft zijn oog laten vallen op Manuel Lazzari. (Sport Mediaset)

AC Milan, Napoli, Lazio en AS Roma houden zijn situatie nauwlettend in de gaten.