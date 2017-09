‘Hij vecht om fysiek op volle kracht te komen, maar Sánchez is Sánchez’

Alexis Sánchez speelde donderdagavond een belangrijke rol in de 3-1 overwinning van Arsenal op 1.FC Köln. De Chileen werd afgelopen zomer nadrukkelijke gelinkt aan een vertrek bij the Gunners, maar bleef uiteindelijk in Noord-Londen. Manager Arsène Wenger ziet de aanvaller beetje bij beetje terugkeren in zijn oude vorm.

“Sánchez kwam in de tweede helft tot leven. Hij vecht nog steeds om fysiek om volle kracht te komen, maar Sánchez is Sánchez. Hij is een exceptionele voetballer”, wordt Wenger geciteerd door Sky Sports. De Chileen bracht Arsenal in de 67e minuut op een 2-1 voorsprong, waarna Héctor Bellerín de eindstand later nog op 3-1 zou bepalen. “Dit is nog niet zijn beste vorm, maar hij heeft het in zich om iets moois te doen. Dat deed hij vandaag.”

In de eerste helft was Arsenal nog op achterstand gekomen, maar na rust stelde de ploeg van Wenger orde op zaken. “Sead Kolasinac gaf ons veel aanvallende impulsen en drukte ook Sánchez een beetje naar voren. We begonnen een beetje te langzaam, onze combinaties waren niet snel genoeg en hun openingstreffer had ook invloed op ons spel. Het was belangrijk om niet in paniek te raken en de controle te houden.”