Nederland kan jacht op Turkije staken na nederlagen Feyenoord en Vitesse

Nederland blijft na de eerste Europese speelronde verstoken van punten voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. Feyenoord verloor woensdagavond de eerste Champions League-wedstrijd van Manchester City (0-4), terwijl Vitesse een dag later een nederlaag leed in het Europa League-duel met Lazio (2-3). De concurrenten van Nederland pakten daarentegen wel punten en dat maakt de situatie er niet makkelijker op.

De tiende plaats geeft recht op een rechtstreeks Champions League-ticket voor het seizoen 2019/20. Nederland hoopte met vijf deelnemers de achterstand op Turkije, dat tiende staat, te verkleinen, maar de eliminatie van Ajax, PSV en FC Utrecht betekende al een flinke streep door de rekening. Nederland moet nu vooral omlaag kijken, nu de score van 1.700 punten na deze week onveranderd is gebleven.

Turkije heeft nu 2.200 punten en is buiten bereik: over de laatste vijf seizoenen kwamen de Turken tot 31.200 punten, terwijl Nederland 28.549 punten verzameld heeft. De voorsprong op nummer twaalf Griekenland en nummer dertien Oostenrijk , die respectievelijk 3.500 en 3.750 punten verzamelden, slinkt echte. De situatie wordt pas echt penibel als geen enkele Nederlandse club in Europa overwintert. Clubs krijgen een bonus bij het bereiken van een volgende Europese ronde, zoals Ajax afgelopen seizoen.