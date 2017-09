‘Ik voelde me bij Feyenoord soms ongelukkig, je wilt heel graag spelen’

Marko Vejinovic lacht weer, nu hij het tenue van AZ opnieuw om de schouders draagt. De middenvelder speelt tijdelijk voor de Noord-Hollanders, op huurbasis van Feyenoord. Hij speelde slechts twee competitiewedstrijden in het kampioensjaar van de Rotterdammers. "Ik voelde me daar soms ongelukkig. Als voetballer wil je gewoon heel graag spelen."

John van den Brom ziet dat Vejinovic is opgebloeid. "Hij heeft vertrouwen, speelt goed en geeft assists", vertelt de oefenmeester van AZ in gesprek met de NOS. "Hij moet nu nog gaan scoren, maar dat gaat met zijn traptechniek ook ongetwijfeld gebeuren. We hebben al veel plezier van hem, maar we gaan nog veel meer van hem genieten."

In vier wedstrijden gaf Vejinovic al drie assists. Hij past goed in het nieuwe systeem van AZ, met de punt naar achter. "Voordat ik kwam heb ik al met Van den Brom en Max Huiberts (technisch directeur, red.) gesproken over die positie", zegt Vejinovic. "Ze vonden dat ik er goed bij zou passen en ik had dezelfde gedachtes. We hebben gepraat over hoe ik dat zou moeten invullen en dat gaat, tja, best goed."