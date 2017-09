‘Het maakt de supporters niets uit wie er in hun shirt speelt’

Een Super League is onvermijdelijk, zo schrijft het Algemeen Dagblad vrijdag. Komend seizoen verdelen Engeland, Italië, Spanje en Duitsland al de helft van het aantal toegangsbewijzen voor de groepsfase van de Champions League. Het is dan ook de vraag of clubs in Nederland, maar ook in landen als België, Griekenland en zelfs Portugal, nog een figurantenrol willen vervullen in een competitie waar de grote landen het uitvechten. De grote landen zullen ook niet meer zitten te wachten op groepsduels met Feyenoord, Celtic, of Qarabag FK, zo concludeert het dagblad.

Dat de steenrijke Qatari het voetbal alleen als een grappig speeltje zien, is echt voorbij, zo stelt zaakwaarnemer Rob Jansen. "De budgetten gaan van miljoenen naar miljarden, let maar op. Je kunt het proberen tegen te houden, maar wat je beter kunt doen is erop inspelen." PSV-directeur Toon Gerbrands wil liever aanhaken in de achterhoede bij de elite dan helemaal afhaken. Hij ziet een competitie met gelijkgestemden op begrotingsvlak alleen zitten als het een substantiële verbetering op het gebied van tv-opbrengsten betreft. "Anders heeft het geen nut", zo stelt Gerbrands.

Jansen stelt dat de allerrijksten ter wereld alleen naar Engeland kijken. "En een beetje naar Spanje, Frankrijk en Duitsland. En wellicht een klein beetje naar Italië. De rest telt eigenlijk niet mee. De vraag is of we dat erg moeten vinden, of maar gewoon moeten accepteren dat het zo is. Het is toch niet te stoppen." De belangenbehartiger ziet het allemaal groter worden en ziet daarnaast voor Nederland een rol als 'een klein opleidingsland' weggelegd. "De clubs in België, Nederland en andere kleine landen worden nu al opgekocht en daar lopen straks de spelers van de rijke clubs die in de toekomst eventueel de stap naar de top kunnen maken."

Jansen wijst er tot slot op dat voetbalminnend Nederland moet koesteren wat men heeft. "De Eredivisie blijft de mensen naar de stadions trekken. Maar constateer tegelijkertijd ook dat de fans van Manchester City juichen voor al die dure buitenlandse spelers. Het maakt ze niets uit wie er in hun shirt speelt. En dus is het niet te stoppen."