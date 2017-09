Bryan Linssen: ‘Ik denk dat wij hoge ogen kunnen gaan gooien!’

Vitesse verloor donderdagavond jammerlijk in eigen huis van Lazio met 2-3, maar de ploeg liet ook zien behoorlijk te kunnen voetballen. Linksbuiten Bryan Linssen kwam deze zomer over van FC Groningen en heeft in Arnhem in korte tijd zijn draai weten te vinden. Ondanks de kater van vanavond verwacht hij dat zijn ploeg dit jaar tot veel in staat kan zijn en hoge ogen kan gooien, zo vertelde hij na afloop aan Voetbalzone.