Fraser benadrukt: ‘Er ging niks mis, Lazio dwong dit af met hun kwaliteit’

Vitesse nam donderdagavond tot tweemaal toe de leiding, maar kon niet voorkomen dat Lazio uiteindelijk met een 2-3 zege uit GelreDome vertrok. Henk Fraser was ondanks de nederlaag in de Europa League trots op de manier waarop zijn ploeg de Italianen partij bood, ook al maakte Vitesse achterin een zeer weifelende indruk.

"Er ging niks mis", zo verzekerde Fraser echter in gesprek met RTL 7. "We speelden tegen een tegenstander die dit afdwingt met hun kwaliteit. Ik kijk liever naar de zaken die meer dan uitstekend zijn gegaan. Je kan het hebben over de fouten van ons, maar er waren ook kansen voor ons, bijvoorbeeld voor Thomas Bruns."

Lazio schakelde na rust over op een andere tactiek en dat sorteerde effect. "Achteraf praten is makkelijk, we hadden naar 5-3-2 kunnen gaan, maar dan had je helemaal niets meer gecreëerd", zo gaf de oefenmeester van Vitesse te kennen. "Je kan alleen winnen van dit soort ploegen als je je eigen spel speelt. Het risico is dat je foutjes gaat maken. Daar leren we weer van, dat dit soort foutjes niet kunnen op dit niveau. Dit moeten we meenemen naar de wedstrijden in de Eredivisie."