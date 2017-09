Wereldgoal van Alexis Sánchez leidt zege van Arsenal in tumultueus duel in

Arsenal heeft de eerste Europa League-wedstrijd in winst omgezet. Het thuisduel met 1. FC Köln begon donderdagavond een uur later, in verband met de massale stroom van fans uit Duitsland. Het team van Arsène Wenger maakte in de eerste helft geen overtuigende indruk, maar in de tweede helft poetsten Sead Kolasinac, Alexis Sánchez en Héctor Bellerín de vroege tegentreffer van Jhonny Cordoba weg: 3-1.

Een rake inzet van Córdoba was in de eerste helft het verschil tussen Arsenal en FC Köln, dat in het Emirates Stadium bloed rook. Wenger had diverse spelers rust gegeven en zag hoe zijn basiselftal het moeilijk had. Een foute ingreep van David Ospina in de negende minuut leidde de openingstreffer van de Keulenaren in. De doelman kwam uit om een lange bal onschadelijk te maken, maar werkte de bal richting Leonardo Bittencourt. Het leer kwam uiteindelijk terecht bij Cordoba, die de bal van ver over Ospina heenschoot.

Theo Walcott had ruim tien minuten later een goede kans om de tussenstand te nivelleren, maar hij schoot naast. Ook in het restant van de eerste helft kwamen de Londenaren niet tot scoren. In de rust koos Wenger ervoor om Rob Holding te vervangen, ten faveure van Kolasinac. De wijziging pakte zeer goed uit: een goede actie van Walcott in de 49e minuut mislukte, maar met een krachtige inzet schoot de Bosniër de 1-1 tegen de touwen.

Arsenal maakte in de tweede helft een veel betere indruk en was via onder meer Ainsley Maitland-Niles dicht bij de 2-1. Oog in oog met Tim Horn kwam het talent echter niet tot scoren. Drie minuten later stond Alexis Sánchez op: de Chileen kwam vanaf links naar binnen en schoot het leer schitterend in de verre hoek en achter de verbouwereerde Horn. Negen minuten voor tijd viel de 3-1: een inzet van Walcott werd geblokt, maar de rebound was een prooi voor Bellerín.