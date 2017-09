OGC Nice haalt zonder Sneijder flink uit op Belgische bodem

OGC Nice is overtuigend aan het toernooi om de Europa League gestart. Het team van Lucien Favre was in Groep K met liefst 1-5 te sterk voor Zulte Waregem, dat het in de tweede groepswedstrijd tegen Vitesse moet opnemen. Alassane Pléa nam twee treffers voor zijn rekening, terwijl Mario Balotelli ook op het scorebord terechtkwam. Nice, dat zonder de geblesseerde Wesley Sneijder aantrad, speelt over twee weken tegen Lazio.

Na een kwartier liep Zulte reeds achter de feiten aan. Een inzet van Pléa vanaf de rand van het strafschopgebied werd van richting veranderd en eindigde in de bovenhoek: 0-1. Vier minuten later ontdeed Pierre Lees Melou zich aan de rechterkant van zijn opponent en uit diens voorzet schoot Plea schitterend raak: 0-2. Dante nam de laatste treffer voor rust voor zijn rekening: na een corner was ook de Braziliaan trefzeker.

Zulte kwam vlak na rust terug tot 1-3 via Aaron Leya Iseka, die handig profiteerde van onachtzaamheid bij Arnoud Souquet en Yoann Cardinale. Het duel ging vervolgens flink op en neer, met kansen voor beide teams. Zo ging een inzet van Nill De Pauw maar net over de lat. Een mooie goal van Allan Saint-Maximin in de 68e minuut, na een goede counteraanval, gooide de wedstrijd in het slot. Vijf minuten later bepaalde Balotelli de eindstand, al stond hij op de rand van buitenspel.