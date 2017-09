Saudi-Arabië maakt vertrek van Van Marwijk officieel

Bert van Marwijk is niet langer bondscoach van Saoedi-Arabië, zo meldt de nationale voetbalbond. De Nederlander, die zich recentelijk met het land plaatste voor het WK van volgend jaar, wordt opgevolgd door voormalig Argentijns bondscoach Edgardo Bauza.

De onderhandelingen tussen Van Marwijk en de Saudi-Arabische voetbalbond over een nieuw contract verliepen zeer stroef. Lokale media maakten enkele uren geleden al bekend dat het mogelijk tot een vertrek van de Nederlander zou leiden. De Saudische bond verlangde van de oefenmeester dat hij meer tijd zou gaan steken in zijn werk bij de nationale ploeg, maar Van Marwijk gaf te kennen dat hij graag op dezelfde voet wilde verdergaan.

"Ik ben de onderhandelingen gestopt. Afgelopen week, na kwalificatie voor het WK, is een aantal mensen uit mijn staf ontslagen. Dat vind ik onacceptabel", zo vertelde Van Marwijk in gesprek met de NOS. Wonen in Saudi-Arabië zag hij niet zitten. "Dat is voor mij niet onderhandelbaar. Ik wil daar niet permanent naartoe."

Van Marwijk wordt naar eigen zeggen voortdurend gebeld door spelers. "Ze vinden het onbegrijpelijk dat ik weg moet. Ze wilden dolgraag met mij naar het WK." Onder leiding van Van Marwijk, die schoonzoon Mark van Bommel, Adrie Koster, Roel Coumans en Taco van den Velde als assistenten had, plaatste Saudi-Arabië zich voor het eerst sinds 2006 voor een WK.