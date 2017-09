Horrorstart voor Koeman; Depay ziet heldenrol in blessuretijd verdwijnen

Ronald Koeman is de groepsfase van de Europa League op rampzalige wijze begonnen met Everton. The Toffees gingen donderdagavond met harde cijfers onderuit op bezoek bij Atalanta. In de andere wedstrijd in de poule moest Olympique Lyon genoegen nemen met een puntendeling tegen Apollon Limassol, ondanks een doelpunt van Memphis Depay

Atalanta – Everton 3-0

Hans Hateboer en Marten de Roon waren er namens de thuisploeg vanaf het eerste fluitsignaal bij, terwijl Davy Klaassen aan de kant van de bezoekers genoegen moest nemen met een reserverol. Koeman begon verder in nagenoeg zijn sterkst mogelijk opstelling en zag zijn manschappen in de eerste helft overrompeld worden. Everton had weinig in de melk te brokkelen en keek binnen 45 minuten tegen een reeds onoverbrugbare achterstand aan.

Nadat Andrea Masiello de score na een half uur spelen had geopend uit een hoekschop, tekende Papu Gómez op slag van rust met een schitterend afstandsschot voor de 2-0. Daarmee was de koek in de eerste helft echter nog niet op voor de Atalanta, dat via Bryan Cristante ook nog voor een derde maal toesloeg. Everton speelde een verloren wedstrijd en kwam in de tweede helft ook niet meer in de buurt van een resultaat. Klaassen werd 24 minuten voor tijd nog binnen de lijnen gebracht door Koeman.

Apollon Limassol – Olympique Lyon 1-1

Met Memphis Depay in de basisopstelling en Keny Tete op de reservebank speelde Lyon een matige eerste helft op Cyprus. Apollon hield de Franse grootmacht lang van zijn doel af, maar moest zeven minuten na rust alsnog capituleren. Depay mocht na een overtreding van Jander op Maxwel Cornet in het strafschopgebied van de thuisploeg aanleggen vanaf elf meter en bracht het elftal van Bruno Génésio zo op voorsprong. Lyon leek vervolgens lang op weg naar de overwinning, maar moest in blessuretijd toch nog de gelijkmaker van Adrián Sardinero incasseren.