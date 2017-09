‘Geen van die zeven spelers van Liverpool zou daar aan spelen toekomen’

Liverpool weigerde deze zomer mee te werken aan een vertrek van Philippe Coutinho. De Braziliaanse middenvelder had zijn zinnen gezet op een transfer naar Barcelona, maar kon daarbij niet rekenen op de medewerking van zijn club. Volgens Dean Saunders doen the Reds er echter goed aan Coutinho in een volgende transferperiode alsnog te laten gaan.

De oud-spits van Liverpool is van mening dat de defensie van het elftal van Jürgen Klopp een flinke kwaliteitsinjectie kan gebruiken en stelt dat de verkoop van Coutinho daar een financiële bijdrage aan kan leveren. "Als Liverpool prijzen wil winnen, als ze naar het volgende niveau toe willen groeien, zullen ze de verdediging moeten versterken", vertelt hij in gesprek met talkSPORT.

Saunders veronderstelt dat de verkoop van Coutinho Liverpool ongeveer 145 miljoen euro zal opleveren. "De voorhoede is geweldig, dus ik zou dat geld nemen en vervolgens de verdediging versterken", legt hij uit. "Zouden Loris Karius, Joe Gomez, Alberto Moreno, Joël Matip, Dejan Lovren en Ragnar Klavan aan spelen toekomen bij Manchester United? Ga de beste zeven teams van Europa na: geen van die spelers zou daar aan spelen toekomen."