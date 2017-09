Jeugdinternational in de wachtkamer bij Heerenveen: ‘Dat was een flinke tik’

Pelle van Amersfoort hoopt spoedig op meer duidelijkheid omtrent zijn toekomst. De 21-jarige middenvelder is bij sc Heerenveen in het bezit van een aflopend contract, maar de Friese club heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt die verbintenis te verlengen, zo laat Van Amersfoort donderdag weten.

"Vanuit de club heb ik nog niets vernomen, dus voor mij is het op dit moment gewoon nog even afwachten", vertelt de jeugdinternational in gesprek met Voetbal International. Van Amersfoort houdt zijn opties voorlopig open. "Ik wacht wel af, maar met het huidige perspectief ben ik ook geneigd om verder te kijken. Het belangrijkste is dat ik weer veel aan spelen toekom."

Van Amersfoort speelde vorig seizoen 32 wedstrijden voor Heerenveen, waarvan 27 als basisspeler. Hij was in de eerste seizoenshelft een dragende speler in het elftal van Jurgen Streppel, maar belandde daarna op een zijspoor. "Dat was wel een flinke tik, aangezien ik voor mijn gevoel aan een sterk seizoen bezig was", geeft hij toe. "Tot dat moment kreeg ik ook van de mensen binnen de club complimenten over mijn ontwikkeling, maar na de winterstop deed de trainer steeds minder een beroep op me. Die lijn is dit seizoen helaas doorgetrokken." Van Amersfoort speelde dit seizoen pas zes minuten in de Eredivisie.