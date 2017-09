Babel: ‘Het is stom om te denken dat hij een nederlaag zou vieren’

Ryan Babel is in de bres gesprongen voor Vincent Aboubakar. Laatstgenoemde baarde woensdagavond opzien door na afloop van het verloren Champions League-duel van FC Porto met Besiktas de kleedkamer van de Turkse ploeg te betreden, maar volgens Babel had de spits daarbij geen verkeerde intenties.

Aboubakar ontbrak zelf in het met 1-3 verloren duel vanwege een schorsing, maar bracht na afloop toch een bezoekje aan zijn voormalige teamgenoten van Besiktas. Dat kwam hem in Portugal op veel kritiek te staan. Babel neemt het een dag later via Instagram op voor de Kameroener, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor de Zwarte Adelaars. "Hierbij wil ik een misverstand uit de wereld helpen: Aboubakar kwam naar onze kleedkamer om zijn oude ploeggenoten te groeten", schrijft de ex-Ajacied, die zelf het derde doelpunt van de Turken voor zijn rekening nam.

"Iedereen was blij om Abou te zien, aangezien we samen veel mooie herinneringen hebben", vervolgt Babel. "Ik onderhoud zelf een geweldige relatie met hem en was vanzelfsprekend enthousiast om hem te zien. Ik weet dat de supporters van Besiktas Abou en het werk dat hij verricht heeft voor de club waarderen, waardoor ik dacht dat zij blij zouden zijn de beelden te zien. Hij lachte en was slechts blij om ons te zien. Het is stom om te denken dat Abou een nederlaag van FC Porto zou vieren. Ik hoop dat dit duidelijkheid verschaft."