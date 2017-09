Pupil van Bosz pareert kritiek: ‘Een mythe die ik nooit begrepen heb’

Tottenham Hotspur boekte woensdagavond een belangrijke zege op Borussia Dortmund (3-1) in de Champions League. Met name Harry Kane was in vorm bij the Spurs met twee doelpunten. Roman Bürki, doelman van die Borussen, kreeg na afloop veel kritiek te verduren en daar is de Zwitser absoluut niet van gediend.

Bürki werd bij de goals van Kane en Heug-Min Son op simpele wijze geklopt, maar kan zich niet vinden in de kritiek die hij heeft ontvangen na afloop van het duel. De 26-jarige sluitpost slaat via Instagram van zich af. "Gisteren was niet onze beste dag, ook niet van mij. We blijven elkaar steunen en bij deze nog enkele woorden voor de mensen die denken dat zij goalie-experts zijn."

"Het is een mythe, iets wat ik nooit heb begrepen. Iemand kwam met de mening dat een doelman nooit verslagen mag worden bij de eerste paal. Iedereen die weet wat het is om op doel te staan, weet dat het een groot gebied betreft. Je kan niet proberen je hele doel af te dekken en verzekeren dat de bal er niet bij de eerste paal ingaat als het een fantastisch schot is. Je probeert gewoon je doel klein te houden en dat lukt niet altijd."