Real Madrid-middenvelder maanden buitenspel met spierblessure

Real Madrid had geen kind aan APOEL Nicosia woensdagavond en met een 3-0 zege op de Cyprioten sleepten de manschappen van trainer Zinédine Zidane hun eerste overwinning in het huidige Champions League-seizoen binnen. Smet op de avond was het uitvallen van Mateo Kovacic en Real brengt donderdagmiddag naar buiten dat de middenvelder een serieuze blessure heeft opgelopen.

Cristiano Ronaldo had de Koninklijke in de beginfase van de wedstrijd al op voorsprong gezet toen Kovacic na twintig minuten op moest geven wegens een kwetsuur. De Kroaat werd donderdagochtend onderzocht in een ziekenhuis in de Spaanse hoofdstad en de conclusie luidt dat hij een scherutje in een bovenbeenspier heeft opgelopen.

Via de officiële kanalen laat Real weten dat de lengte van het revalidatieproces nog te bepalen valt, maar verschillende Spaanse media weten donderdag te melden dat Kovacic er ongeveer twee maanden uitligt. Zonder Kovacic maakte Real na rust nog de 2-0 en 3-0, via een benutte penalty van Ronaldo en een omhaal van Sergio Ramos.