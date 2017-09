Barcelona start bouw Estadi Johan Cruyff: ‘Hij was de drijvende kracht’

Josep Maria Bartomeu zegt dat Johan Cruijff 'verheugd' zou zijn geweest met het een stadion van Barcelona dat naar hem vernoemd is. De beste voetballer die Nederland ooit gekend heeft overleed in maart 2016 en niet lang daarna maakten de Catalanen bekend dat het stadion dat gebouwd zou worden voor de jeugdploegen en Barcelona B naar hem vernoemd zou worden. Donderdag startte de bouw.

De bouw van Estadi Johan Cruyff ging donderdag van startt. Het stadion zal plek bieden aan zesduizend toeschouwers en zal ongeveer negentien miljoen euro kosten. Binnen veertien maanden moet de bouw klaar zijn en zal het stadion onder meer dienen als speelcomplex voor Barcelona B, het vrouwenelftal van de Spaanse grootmacht en de Onder-19 als zij voetballen in de UEFA Youth League.

"Estadi Johan Cruyff zal het symbool van het trainingscomplex vormen", aldus Bartomeu, de voorzitter van Barcelona, bij de presentatie. "Jordi (Cruijff, zoon, red.) zei al dat zijn vader het fantastisch had gevonden." Barcelona stelde eerder dat het stadion vernoemd zal worden naar Cruijff, omdat hij 'de drijvende kracht achter de speelstijl van Barcelona was en de aanpak introduceerde om de jeugdopleiding een belangrijke rol te geven'." Eerder dit jaar werd al bekend dat de naam Amsterdam ArenA veranderd wordt in de Johan Cruijff ArenA.