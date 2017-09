VZ Talentscout - Noord-Koreaan maakt indruk: ‘Ik heb Kim Jong-un gefeliciteerd’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Kwang-Song Han, de Noord-Koreaanse goaltjesdief van Perugia.

Door Chris Meijer

Onder leiding van senator Antonio Razzi reisde een Italiaanse delegatie in 2014 af naar Noord-Korea. “Onze delegatie bestond uit ondernemers en politici. Mensen die zich bezig houden met landbouw, toerisme en constructies. Voor hen liggen er mogelijkheden, ze kunnen zaken doen in Noord-Korea”, legde Razzi uit in gesprek met de Corriere della Sera. “Er waren ook voetbalscouts mee, zij hebben jongens voor teams uit de Serie A en Serie B uitgenodigd. Bijvoorbeeld Udinese en Virtus Entella, als ik het me goed herinner.”

Alessandro Dominici was ook onderdeel van de Italiaanse delegatie in Noord-Korea. Hij staat aan het hoofd van de ISM Academy in Perugia en nodigde tien Noord-Koreaanse talenten uit om zich te ontwikkelen in Umbrië. Eén van hen was Kwang-Song Han, die er met kop en schouders bovenuit stak. Het leven van de talenten in Italië stond in het teken van studeren en trainen. Naast het voetbal leerden ze Italiaans in Perugia, maar voor Han was al snel de nodige belangstelling.

“Liverpool belde de Noord-Koreaanse voetbalbond om de transfer af te ronden, maar zij zeiden dat de club het met de ISM Academy moest regelen”, herrinerde Dominici zich in gesprek met Gianluca Di Marzio. “Ze namen contact op, maar later meldden ook Manchester City en Fiorentina zich voor hem. Uiteindelijk vertrok hij naar Cagliari en daar zijn we enorm blij mee. Vooral voor hem, hij heeft hele speciale kwaliteiten. We zullen meer van hem gaan horen, kijk maar naar de clubs die hem wilden hebben.”

Han tekende in maart 2017 een contract tot medio 2020 bij Cagliari. Op 2 april maakte de spits zijn debuut voor de club uit Sardinië, waardoor hij de eerste Noord-Koreaan ooit werd in de Serie A. Een week later volgde zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. In de thuiswedstrijd tegen Torino bepaalde Han met een kopbal de eindstand op 2-3. De aanvaller kwam vorig seizoen tot vijf wedstrijden voor Cagliari, overigens allemaal als invaller. “Hij heeft veel kwaliteiten, in het bijzonder zijn snelheid. Han heeft tijd nodig om zich langzaam te ontwikkelen, maar hij heeft al veel indruk gemaakt. Hij is hongerig en wacht op zijn kans”, liet Cagliari-trainer Massimo Rastelli weten tegenover La Repubblica.

Toch besloot Cagliari hem dit seizoen te verhuren aan Perugia, wat geen onbekende plek is voor Han. Zijn eerste halte in Europa was immers de stad in het midden van Italië. “Ik ben blij, want ik heb hier al twee jaar gewoond. Voor mij voelt het als thuis, dus ik ben heel trots dat ik dit shirt mag dragen. Ik wil meer doelpunten maken dan Jung-Hwan Ahn”, sprak Han tegenover de Corriere della Sera. De Zuid-Koreaanse Ahn speelde tussen 2000 en 2002 voor Perugia en kwam in die periode tot 5 doelpunten in 34 wedstrijden.

De kans dat Han dit aantal overtreft, is vrij groot. In de eerste drie wedstrijden maakte hij namelijk al vier doelpunten. Op de openingsdag van de Serie B zorgde de Noord-Koreaan zelfs voor een hattrick in het duel met Virtus Entella, dat door Perugia met 1-5 gewonnen werd. “Mijn doel? Zoveel mogelijk doelpunten maken. Cristiano Ronaldo is een voorbeeld voor me, in de Italiaanse competitie kijk ik graag naar Paulo Dybala”, zei Han in een televisie-interview. Silvia Capponi, Han’s lerares Italiaans, stelde in gesprek met Il Messaggero dat het goed is dat hij weer terug is in Perugia. “Hij is altijd een open jongen geweest, geïnteresseerd en gek op een gesprek. Umbrië was perfect voor hem, het was zijn thuis. Het is heel goed om zijn uitbundigheid na zijn doelpunten te zien, hij heeft hier in Perugia ook vrienden die hij regelmatig ontmoet.”

Toch is er ook discussie over Han en dan met name over de uitbetaling van zijn salaris. Noord-Koreanen die in het buitenland werken zouden namelijk een groot deel van hun salaris moeten afstaan aan de staat. Op deze manier kan Noord-Korea blijven beschikken over buitenlandse valuta, die het door de internationale sancties steeds minder krijgt. Zo steunen Cagliari en Perugia volgens criticasters indirect het regime in Pyongyang. De clubs zeggen het bedrag direct naar Han over te maken. Wat er daarna mee gebeurt, is volgens Perugia en Cagliari niet hun verantwoordelijkheid. Cagliari garandeert in ieder geval zijn eten, huisvesting en een maandsalaris van zo’n 1200 euro.

Ondertussen wordt Han zoveel mogelijk uit de media gehouden, zeker nu de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten oplopen. Perugia is na drie wedstrijden nog altijd ongeslagen en daar heeft Han met vier doelpunten een groot aandeel in gehad. Zijn ster is rijzende en clubs als Juventus en Ajax zouden hem ook al op de radar hebben. Dat is ook in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven, zo verzekerde senator Razzi tegenover persbureau ANSA. “Ik heb een feliciatie naar de Grote Leider Kim Jong-un gestuurd voor de hattrick van Han tegen Virtus Entella. Het was zijn eerste hattrick in Italië en ik zal hem binnenkort persoonlijk daarmee feliciteren.”

Naam: Kwang-Song Han

Geboortedatum: 11 september 1998

Club: Perugia, gehuurd van Cagliari

Positie: spits

Sterke punten: afronding, snelheid, techniek