Marcelo: ‘Hij gaf me zelfs zijn telefoonnummer, dat was best onverwacht’

Real Madrid maakte woensdagavond bekend dat Marcelo zijn contract bij de club heeft verlengd tot medio 2022 en Isco heeft het goede voorbeeld van de Braziliaan gevolgd en heeft ook tot 2022 bijgetekend. Marcelo geeft donderdagmiddag op een persconferentie tekst en uitleg over zijn besluit. "Ik ben trots om onderdeel uit te maken van de historie van Real", aldus de linksback.

"Ik voel me gelukkig en gezegend om bij zo'n grote club te voetballen. Het is ongelooflijk dat ik al tien jaar hier speel en dat ik nog vijf jaar te gaan heb. Een droom is werkelijkheid geworden. Ik bekeek Real Madrid vroeger op de televisie, de club was altijd al een gigant, maar pas toen ik hier aankwam (2007, red.) leerde ik over de waarden van de club en dat de club de allerarmsten ter wereld helpt."

Marcelo heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Real Madrid tot medio 2022. #realmadrid #marcelo A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Sep 14, 2017 at 7:13am PDT

Marcelo zegt dat Roberto Carlos hem heeft geholpen met de overstap. "Hij maakte het zo gemakkelijk voor mij. Hij bracht me mee naar zijn huis en stelde mij aan zijn gezin voor en gaf me zelfs zijn telefoonnummer… Dat was best onverwacht, zeker voor een speler die voor dezelfde positie strijdt. Hij heeft me enorm geholpen en geeft me nog steeds tips."

De 29-jarige linksback prijst Zinédine Zidane. "Hij is de beste trainer met wie ik heb samengewerkt. Met één blik van hem weet ik wat me te doen staat, net als alle andere spelers", aldus Marcelo, die zegt met veel exceptionele spelers te hebben gevoetbald. "Ik heb met grootheden als Ronaldo, Ronaldinho en Ruud van Nistelrooij gespeeld. Maar ik moet zeggen dat Cristiano Ronaldo de meest complete speler is die ik ooit heb gezien. De lastigste tegenstander ooit, waar ik echt mijn handen vol aan had, was Neymar."